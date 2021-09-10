Большинство россиян — 58% — раздражает работа, не бесит ничего только 5% граждан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования Райффайзенбанка.

В большинстве случаев – 46 — раздражение вызывают взаимоотношения с коллегами. 34% заявили, что их на работе раздражает руководство, и еще 31% назвали раздражающим фактором необходимость носить медицинские маски на рабочем месте. 19% опрошенных выводят из себя шум и разговоры в офисе, 11% бесят «войны» за кондиционер.

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Дома раздражение испытывают 47% респондентов, а вне жилища и работы — 54%. При этом половина респондентов — 51% старается не обращать внимания на раздражающие факторы. Об отсутствии таковых вообще заявили только 5%.