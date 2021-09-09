Лишь 3% работодателей довольны профессиональной подготовкой выпускников вузов

По данным службы исследований hh.ru, 43% российских работодателей не устраивает уровень подготовки выпускников и студентов, которые приходят к ним на собеседования и претендуют на их вакансии.

Чуть меньше 40% оценивают уровень профессионализма соискателей как средний. С совсем низким уровнем сталкивались 9% представителей компаний. Очень высокий уровень профессионализма у начинающих соискателей не отметил никто из опрошенных.

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Также опрос показал, что наличие высшего образования важно для 61% опрошенных работодателей. Но диплом определенного вуза важен лишь для 41% респондентов.

Топ-3 востребованных направлений вузов, в которых нуждаются работодатели, составляют технические, социально-экономические и строительные направления. При этом по итогам опроса менее востребованы на данный момент выпускники художественных и физкультурно-спортивных вузов.