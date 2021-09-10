Врио главы МЧС назначен выходец из Петербурга Александр Чуприян

Владимир Путин подписал указ о назначении генерал-полковника на место трагически погибшего Евгения Зиничева.

Временно исполняющим обязанности министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий стал генерал-полковник внутренней службы Александр Чуприян. Владимир Путин подписал указ о его назначении 10 сентября.

Выходец из Петербурга работал первым замглавы МЧС. Чуприян займет место Евгения Зинчева, который трагически погиб. Руководитель ведомства умер во время учений под Норильском 8 сентября. Похороны состоялись два дня спустя в Санкт-Петербурге. Зинчеву посмертно присвоили звание Героя России.