Турция закрыла въезд для привитых однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт»

Туристы, которые сделали однокомпонентную прививку от коронавируса, в том числе «Спутником Лайт», не смогут посетить Турцию без результатов ПРЦ-теста.

В МВД республики уточнили, россияне, сделавшие два укола и прошедшие 14-дневный период после второго, смогут попасть в страну, представив соответствующий сертификат. Также на границе будут принимать справку о заболевании, перенесенном за последние полгода.

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В остальных случаях, включая вакцинацию одной дозой, туристам нужно будет предъявить отрицательные результаты ПЦР-теста, сделанного в течение трех дней, или экспресс-теста на антиген, которому не более 48 часов.

Ранее мы сообщали, что с 1 октября откроется чартерное авиасообщение между Петербургом и Доминиканой.