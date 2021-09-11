Под Выборгом пятилетний ребенок выпил вместо чая отраву для тараканов

По информации ivbg.ru, утром 10 сентября в больницу Выборгского района Ленобласти из поселка Лесогорский доставили пятилетнего мальчика с тяжелым отравлением.

По предварительным данным, накануне вечером ребенок, который находился дома с тетей, нашел бутылку с этикеткой популярного холодного чая и выпил из нее. Вместо напитка в емкости оказался жидкий яд от тараканов.

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Состояние пострадавшего оценивается как стабильно-тяжелое. Полиция выясняет обстоятельства случившегося.