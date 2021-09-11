Задумчивые медведи из «Велеса» покорили пользователей Сети

Медведи, задумавшиеся после плотного завтрака, умилили пользователей Сети. Фотографиями в соцетях поделились сотрудники центра реабилитации животных «Велес».

На фото видно, как медведи Носик и Хвостик сидят в своем вольере на автомобильных покрышках и смотрят вдаль. При этом вид у них крайне задумчивый.

«Главные каше-буддисты. После плотного завтрака необходимо его правильно переварить», — говорится в паблике центра.