Шарли делает свои первые неуверенные шаги при посетителях. Раньше пушистая красавица соглашалась гулять только когда на территории не было людей.

Ленинградский зоопарке показал первую прогулку альпаки Шарлотки при посетителях. Шарли делает свои первые неуверенные шаги. Раньше пушистая красавица соглашалась гулять только когда на территории не было людей.

Теперь альпака смело гуляет по зоопарку и знакомится с посетителями. Малышка даже научилась перепрыгивать через небольшие препятствия. Посетителей зоопарка просят не пугать юную исследовательницу и не подходить к ней слишком близко.

Видео: Ленинградский зоопарк