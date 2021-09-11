В Ленобласти началось периодическое протапливание

В пяти районах Ленобласти уже заработали котельные и потеплели батареи в школах, детских садах, поликлиниках.

Периодическое протапливание соцобъектов уже началось в Бокситогорском, Кингисеппском, Лодейнопольском, Подпорожском, Тихвинском районах и в Сертолово. На следующей неделе батареи потеплеют в Волосовском, Волховском, Киришком, Сланцевском, Тосненском районах и Сосновом Бору – главы администрации подписали соответствующие постановления. В ближайшее дни аналогичное решение примут оставшиеся районы.

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Напомним, что глава Ленобласти порекомендовал муниципалам, а именно они принимают окончательное решение о подачи тепла в дома жителей, не тянуть до наступления холодов и начать периодическое протапливание раньше установленного в постановлении правительства РФ №354 срока.