Лодейному Полю – родине Балтийского флота исполнилось 319 лет

Во вторую субботу сентября Лодейное Поле ежегодно отмечает День города. Сегодня, 11 сентября, родине Балтийского флота исполняется 319 лет. Для жителей и гостей города подготовили насыщенную праздничную программу.

День горда начался концертом учащихся музыкальной школы Детского центра эстетического развития «11 музыкальных поздравлений от ДЦЭР». Для гостей были организованы мастер-классы и викторины, выставка.

«Лодейное Поле как и вся наша Ленинградская область развивается, хорошеет, становится лучше для всех, кто живет здесь, на Свирской земле. У нас впереди большие планы, которые подкреплены реальными решениями и ресурсами», — отметил на торжественном открытии Дня города председатель ЗакСа Ленобласти, секретарь регионального отделения партии ЕР Сергей Бебенин.

Праздник продолжился концертом творческих коллективов Лодейнопольского района с участием национального ансамбля песни и танца Карелии «Кантеле». Также на сцене выступит народный артист РФ Василий Герелло. В завершение мероприятия ожидается праздничный фейерверк.