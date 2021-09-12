В Петербурге отмечают 800 лет со дня рождения Святого благоверного князя Александра Невского – фото

Автор: Сергей Агутин
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Основные торжественные мероприятия проходят в Александро-Невской лавре. В 10:00 в Троицком соборе началась главная праздничная Божественная литургия с участием Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

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11.09.2021 60

После божественной литургии состоялся крестный ход. На праздничной службе присутствуют губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, полномочный представитель Президента в СЗФО Александр Гуцан.

Мощи князя Александра Невского были доставлены в Санкт-Петербург в Александро-Невскую лавру по приказу Петра Первого 12 сентября 1724 года. Святой вместе с апостолами Петром и Павлом является небесным покровителем города.

В Петербурге отмечают 800 лет со дня рождения Святого благоверного князя Александра Невского – фото Санкт-Петербург, пётр первый, патриарх кирилл, Ленинградская область, Александро-Невская лавра, Александр Невский, Александр Дрозденко, Александр Гуцан, Александр Беглов
В Петербурге отмечают 800 лет со дня рождения Святого благоверного князя Александра Невского – фото Санкт-Петербург, пётр первый, патриарх кирилл, Ленинградская область, Александро-Невская лавра, Александр Невский, Александр Дрозденко, Александр Гуцан, Александр Беглов
В Петербурге отмечают 800 лет со дня рождения Святого благоверного князя Александра Невского – фото Санкт-Петербург, пётр первый, патриарх кирилл, Ленинградская область, Александро-Невская лавра, Александр Невский, Александр Дрозденко, Александр Гуцан, Александр Беглов
В Петербурге отмечают 800 лет со дня рождения Святого благоверного князя Александра Невского – фото Санкт-Петербург, пётр первый, патриарх кирилл, Ленинградская область, Александро-Невская лавра, Александр Невский, Александр Дрозденко, Александр Гуцан, Александр Беглов
В Петербурге отмечают 800 лет со дня рождения Святого благоверного князя Александра Невского – фото Санкт-Петербург, пётр первый, патриарх кирилл, Ленинградская область, Александро-Невская лавра, Александр Невский, Александр Дрозденко, Александр Гуцан, Александр Беглов
В Петербурге отмечают 800 лет со дня рождения Святого благоверного князя Александра Невского – фото Санкт-Петербург, пётр первый, патриарх кирилл, Ленинградская область, Александро-Невская лавра, Александр Невский, Александр Дрозденко, Александр Гуцан, Александр Беглов
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