В Петербурге отмечают 800 лет со дня рождения Святого благоверного князя Александра Невского – фото

Основные торжественные мероприятия проходят в Александро-Невской лавре. В 10:00 в Троицком соборе началась главная праздничная Божественная литургия с участием Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Вам будет интересно Лодейному Полю – родине Балтийского флота исполнилось 319 лет Во вторую субботу сентября Лодейное Поле ежегодно отмечает День города. Сегодня, 11 сентября, родине Балтийского флота исполняется 319 лет. Для жителей... 11.09.2021 60

После божественной литургии состоялся крестный ход. На праздничной службе присутствуют губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, полномочный представитель Президента в СЗФО Александр Гуцан.

Мощи князя Александра Невского были доставлены в Санкт-Петербург в Александро-Невскую лавру по приказу Петра Первого 12 сентября 1724 года. Святой вместе с апостолами Петром и Павлом является небесным покровителем города.