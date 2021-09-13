Сотрудника больницы в Сестрорецке задержали по подозрению в жестоком убийстве женщины

Тело 51-летней женщины с множественными ножевыми ранениями нашли два дня назад в канаве на Торфяной дороге. Она пролежала недалеко от своего дома почти неделю.

Сегодня, 13 сентября, правоохранители задержали подозреваемого — 25-летнего работника 40-й больнице в Сестрорецке, сообщает паблик «Мэш на Мойке».

Он рассказал, что столкнулся с погибшей на улице, когда та каталась на роликах. Женщина грубо выразилась — оскорбила его и мать. Он не простил и пошел мстить. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Луге день рождения мигранта закончился поножовщиной.