Внимание: разводка Ладожского моста перенесена с 13 на 14 сентября

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», разводка Ладожского моста на 40 км трассы «Кола» перенесена на 14 сентября, с 10:00 до 10:45.

Ранее планировалось, что разводку проведут 13 сентября в период с 15:00 до 15:45. Однако суда – «Паллада», «ОТ-2417» и «Блок 1 – 2СМЕ13» – оказались не готовы к переходу в это время.

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Также в ФКУ Упрдор «Северо-Запад» отмечают, что разводка осуществляется при температуре наружного воздуха не более +25 ºС и скорости ветра не более 15 м/с. Ранее ivbg.ru сообщал о том, что 13 сентября прогнозируется ветер до 13 м/с.