Приставы с начала года взыскали с жителей Ленобласти 80 млн рублей долгов за тепло

Судебные приставы с начала текущего года взыскали с жителей Ленобласти 79,4 миллионов рублей долгов в пользу топливно-энергетических компаний.

В этом году приставы взыскали на 36,8 млн рублей больше долгов за потребленные энергоресурсы, чем за аналогичный период в прошлом году, сообщает пресс-служба УФССП по Ленобласти.

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Приставы настоятельно рекомендуют жителям области своевременно оплачивать имеющие задолженности, ведь это поможет избежать неприятных ситуаций в будущем.

Напомним, что в Ленобласти началось периодическое протапливание.