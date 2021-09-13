«Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о запрете списания соцвыплат за долги

Эти поправки не позволят банкам списывать со счетов должников средства, выделяемые в качестве социальной поддержки от государства.

Как подчеркнул один из авторов документа, первый вице-спикер Совфеда, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, эти деньги неприкосновенны. Если их получатель сам захочет, он и так направит их на погашение задолженности.

«Но автоматически списывать их в рамках исполнительных производств, принудительно – недопустимо и просто бесчеловечно, поскольку в большинстве случаев они жизненно необходимы тем, кому предназначены», – отметил Андрей Турчак

Автоматическое списание денег от социальной поддержки будет невозможно не только в рамках кредитной задолженности, но и по исполнительному производству. А перечень социальных выплат, не подлежащих списанию, будет расширен – по мнению председателя регионального отделения Ленинградской области Татьяны Толстовой, такой закон необходимо принять в числе первых.

«Как председатель общественной организации, одно из направлений которой является социальные вопросы незащищенных граждан таких, как одинокие беременные женщины и женщины с детьми, я точно могу сказать, что недопустимо ни при каких обстоятельствах снимать те, деньги, которые рассчитаны на помощь им и отдавать их кредиторам и иным организациям, оставляя этих несчастных людей без средств существования», – рассказала Татьяна Толстова