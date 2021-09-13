Главврач кировской больницы считает, что трехдневное голосование снижает риск заболевания COVID-19

Автор: Сергей Агутин
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Медицинские работники убеждены, что проведение всероссийского голосования в течение трех дней позволяет снизить риски распространения COVID-19.

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Фото: lenobl.ru

По словам главного врача «Кировской межрайонной больницы» Александра Жаркова, трехдневное голосование снижает риск заболевания и другими сезонными респираторными заболеваниями.

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«Прежде всего, обеспечится снижение концентрации избирателей на участках, контроль за соблюдением дистанции и ношения масок будет эффективнее», – отметил Александр Жарков

Таким образом, по мнению врача, трехдневное голосование – профилактическая мера наряду с ношением масок и социальной дистанцией.

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