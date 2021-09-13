В Леноблизбиркоме обновили оборудование к выборам

Ленинградская областная избирательная комиссия обновила штат технологического оборудования для участковых избирательных комиссий (УИК) региона.

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Для работы УИК закуплены около 600 кабин для тайного голосования, свыше 1500 переносных и более 100 стационарных ящиков для голосования. В комиссии переданы почти 5,5 тысячи настольных защитных экранов и 800 сейфов для документации.

Более подробную информацию о подготовке к голосованию и особенностях избирательного процесса можно узнать на странице Леноблизбиркома.