На семи федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 14 сентября при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленинградской области.

Р-21 «Кола»:

км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 69-74 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, промазка открытых швов и трещин дорожного покрытия битумной мастикой;

км 15-17 ограничение скорости движения в направлении Мурманска с 08:00 до 19:00, ремонт обочины.

М-10 «Россия»:

км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 657 тр.р. съезд на Тосно со стороны СПб ограничение скорости движения в направлении МСК с 08:00 до 19:00, промазка открытых швов и трещин дорожного покрытия битумной мастикой.

А-121 «Сортавала»:

км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт СБО;

км 0-78, ТрР км 40, 51, 56, 63, 70, 72 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочинах и в полосе отвода механизированным способом;

км 36-55 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.

А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо»:

км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин»:

км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Магистральная»:

км 119-120 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ямочный ремонт;

км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонтная планировка обочин.

А-181 «Скандинавия»: