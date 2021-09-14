Следствие настаивает на принудительном лечении многодетного отца Андрея Бовта из Химози

Многодетного отца, которого обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней дочери и хранении оружия в Гатчинском районе Ленобласти, собираются отправить на принудительное лечение. Эксперты выявили у него психическое расстройство.

Как сообщает пресс-служба следкома Ленобласти, завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летнего жителя деревни Химози. Ему вменяют сразу шесть статей УК РФ: незаконное приобретении взрывчатки и оружия, изготовление оружия, ненадлежащее исполнение обязанностей родителя и изнасилование и другие действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей возраста 14 лет.

В ходе расследования дела следователи назначили комплексную судебно-психиатрическую экспертизу. Согласно заключению медиков обвиняемый страдает хроническим психическим расстройством, в связи с чем он не мог осознавать характер и опасность своих действий и руководить ими. Было проведено более 30 сложных экспертиз.

«Уголовное дело с соответствующим постановлением направлено в суд для принятия решения о применении в отношении мужчины принудительных мер медицинского характера», – сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, громкая история с семейством Бовт произошла еще в конце 2019 года. Тогда в дом на улице Ополченцев в деревне Химози Гатчинского района нагрянули силовики. Внутри были найдены восемь детей и целый арсенал: автоматы, пистолеты, боеприпасы и многое другое.

Также по версии следствия, в период времени с 2012 года по сентябрь 2019 года Андрей Бовт — глава семейства — неоднократно подвергал сексуальному насилию свою малолетнюю дочь.