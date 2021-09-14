За здоровьем школьников Ломоносовского района проследит передвижной флюорограф

С нового учебного года по Ломоносовскому району Ленобласти курсирует передвижной флюорограф для обследования старшеклассников.

Первая выездная консультация прошла 13 сентября на базе Новосельской школы. Фтизиатр и пульмонолог осмотрели 24 школьников, флюорографию прошли 16 несовершеннолетних. Еще для 17 провели диаскинтест.

Далее передвижной флюорограф отправится в Кипенскую, Гостилицкую, Оржицкую, Аннинскую, Ропшинскую школы и в Яльгелевский образовательный центр.

«Выездной формат работы ― удачное решение для детей из удаленных территорий. Таким образом, родители не тратят свое время на прохождение исследований, ребенок на месте учебы может получить необходимую консультацию специалиста», — отметила директор «Новосельской школы» Ларисы Карташовой.

Ранее в Кингисеппский район поступили пять передвижных ФАПов и мобильная поликлиника.