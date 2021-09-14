В Петербурге арестовали женщину, которая держала своих детей на цепи и била их палкой

Суд в Петербурге арестовал женщину, подозреваемую в истязании своих сына и дочери.

По данным следствия, 31-летняя женщина проживала с двумя детьми 8 и 6 лет в квартире на проспекте Энергетиков. Сына и дочь она держала на цепи в коридоре, плохо кормила и била их деревянной палкой по рукам и ногам.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье «Истязание». Сейчас она находится под стражей. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение.

Всего у матери-одиночки трое детей. По словам старшего сына, женщина не работает и существует за счет детских пособий и пособия по инвалидности средней дочери с сахарным диабетом. Сейчас дети находятся в одной из городских больниц.