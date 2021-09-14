Пятиклассница госпитализирована из школы в Буграх

По информации ivbg.ru, 13 сентября около 14:00 в экстренные службы сообщили о происшествии в школе на аллее Ньютона в поселке Бугры во Всеволожском районе.
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13.09.2021 171
По предварительным данным, 11-летняя ученица пятого класса пожаловалась на жжение в груди и слабость. От ребенка пахло ацетоном. Бригада скорой помощи увезла девочку в больницу.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.