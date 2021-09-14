Пострадавшего доставщика госпитализировали.

В Санкт-Петербурге, 13 сентября, на Васильевском острове ночью произошло ДТП. Дорогу между собой не поделили курьер на велосипеде и белый легковой автомобиль.

Судя по камерам видеонаблюдение, автомобиль сбил курьера за несколько метров перед «зеброй» после чего его ударной силой отбросило на пешеходный переход. Пострадавшего доставщика госпитализировали. Об этом сообщает ЛенТВ24.

Видео: ЛенТВ24