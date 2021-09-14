Экспортеры Ленобласти заключили более десяти контрактов с Казахстаном

По итогам бизнес-миссии в Казахстан экспортеры из Ленобласти заключат более 10 контрактов на поставку своей продукции, одни из которых на сумму более 10 млн рублей с казахским эксклюзивных дистрибьютером.

В деловой поездке в Казахстан, организованной Центром поддержки экспорта Ленобласти, приняли участие пять региональных предприятий. За три дня бизнес-миссии областные предприятия провели более 35 встреч с потенциальными партнерами, а также посетили крупную отраслевую выставку KaZBUILD 2021.

Следующие бизнес-миссии для областных экспортеров пройдут в Турции, Арабских Эмиратах, Белоруссии и Алжире.

Как уже ранее писал ivbg.ru, в Ленобласти работает Центр поддержки экспорта, который провел 16 семинаров для предпринимателей, ведущих или планирующих поставки продукции за рубеж. На сайте Центра легко найти как саму услугу со всеми подробностями, так и два документа, которые нужно заполнить: заявку на услугу и анкету получателя услуги.

По итогам 2020 года при поддержке Центра поддержки экспорта Ленобласти 65 малых и средних предприятий заключили 103 экспортных контракта. Продукция экспортировалась в 28 стран мира, среди которых Австралия, США, Канада, Норвегия, Армения. Общий объем поддержанного экспорта за год составил 31,9 млн долларов при плановом показателе в 14 млн долларов. Общий объем поддержанного экспорта за год составил 31,9 млн долларов.

В первом полугодии 2021 года Центр помог выйти на экспорт 40 предпринимателям области, а объем поддержанного экспорта уже составляет 18 млн долларов.