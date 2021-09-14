Фестиваль в честь 800-летия Александра Невского прошел в Старой Ладоге

В Старой Ладоге 800-летие Александра Невского отметили фестивалем «Вставайте, люди русские!» и кантатой Сергея Прокофьева «Александр Невский».

В рамках празднества реконструировали сражения и полевой лагерь XIII века. А на фестивальной сцене студенческие творческие коллективы представили лучшие кинокартины, посвященные Александру Невскому.

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Населенный пункт выбран местом проведения фестиваля «Вставайте, люди русские!» не случайно: сюда в 1240 году князь Александр Ярославич прибыл с войском накануне Невской битвы.