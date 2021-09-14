В Порошкино и Лопухинке захоронили останки 55 взрослых и детей

Останки погибших в годы Великой Отечественной войны предали земле во Всеволожском и Ломоносовском районах Ленинградской области – в деревнях Порошкино и Лопухинка.

Останки красноармейцев и местных жителей, погибших в годы Великой Отечественной войны, подняли поисковые отряды «Сосновый Бор», «Горячий снег», «Святой Георгий» и «Красная Горка».

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Всего захоронены останки 50 взрослых и пяти детей. Среди захороненных – красноармеец Алексей Валуев, погибший в декабре 1941 года. Ранее он считался без вести пропавшим.