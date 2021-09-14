В Хирвости завершился сезон 2021 года по конному спорту – фото

Около 80 спортсменов приняли участие в соревнованиях по конному спорту в Хирвости во Всеволожском районе Ленинградской области.

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Как сообщили в Федерации конного спорта Санкт-Петербурга, следующий сезон соревнований по конному спорту начнется в апреле 2022 года. В межсезонье проводятся обучающиеся программы. Сезон 2021 года завершен 12 сентября.

На маршрутах 100 и 120 сантиметров был разыгран кубок одного из городских телеканалов. Его обладателями признаны Диана Михайлова на лошади Пластика-08 (в маршруте до 100 см) и Виталий Дюндиков на мерине Фортейн-10 (в маршруте до 120 см).

Фото: Федерации конного спорта Петербурга