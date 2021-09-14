Ленобласть привлекает кредиты на развитие Всеволожского района

Александр Дрозденко на встрече с жителями Всеволожского района обозначил направления развития района. Заявки на получение Ленинградской областью кредитов под 3% на 8,5 млрд рублей поданы 14 сентября.

Если заявки будут одобрены, деньги будут направлены на дорожную инфраструктуру Всеволожского района.

«Мы полностью рассчитали все необходимые затраты и направили заявки в федеральные ведомства. Эти деньги будут направлены на решение самых острых вопросов именно Всеволожского района», – рассказал Александр Дрозденко

Деньги направят на развязку у «Мега Дыбенко» в Кудрово, на 3-й и 4-й этапы реконструкции Колтушского шоссе и на строительство транспортного обхода Мурино в створе Пискаревского проспекта.

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Также Александр Дрозденко рассказал, на какой стадии строительства находятся самые ожидаемые школы, детские сады, поликлиника, амбулатории, бассейн, физкультурно-оздоровительный комплекс.

В ответ на вопрос местных жителей глава региона сообщил, что строительство дома культуры начнется в 2022 году. Жители Кузьмолово поинтересовались, будет ли проведен капремонт хоккейной площадки. Проект будет готовиться к госэкспертизе для софинансирования.

Обсуждались вопрос обеспеченности педагогическими кадрами школ Всеволожского района.

«Область взяла на себя обязательство уйти от вторых смен в школах к 2025 году. С каждым новым вводом школы мы все ближе к этой цели», – напомнил Александр Дрозденко

Губернатор упомянул о проекте «Команда под ключ», когда в школы-новостройки приходят педагоги одной командой.