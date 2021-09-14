Ленобласть привлекает кредиты на развитие Всеволожского района

Александр Дрозденко на встрече с жителями Всеволожского района обозначил направления развития района. Заявки на получение Ленинградской областью кредитов под 3% на 8,5 млрд рублей поданы 14 сентября.
Если заявки будут одобрены, деньги будут направлены на дорожную инфраструктуру Всеволожского района.
Деньги направят на развязку у «Мега Дыбенко» в Кудрово, на 3-й и 4-й этапы реконструкции Колтушского шоссе и на строительство транспортного обхода Мурино в створе Пискаревского проспекта.
Также Александр Дрозденко рассказал, на какой стадии строительства находятся самые ожидаемые школы, детские сады, поликлиника, амбулатории, бассейн, физкультурно-оздоровительный комплекс.
В ответ на вопрос местных жителей глава региона сообщил, что строительство дома культуры начнется в 2022 году. Жители Кузьмолово поинтересовались, будет ли проведен капремонт хоккейной площадки. Проект будет готовиться к госэкспертизе для софинансирования.
Обсуждались вопрос обеспеченности педагогическими кадрами школ Всеволожского района.
Губернатор упомянул о проекте «Команда под ключ», когда в школы-новостройки приходят педагоги одной командой.