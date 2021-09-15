В Петербурге возбудили уголовное дело после видео с 15-летней девочкой весом 13 кг

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении должностных лиц детского дома-интерната №4 для детей с отклонением в умственном развитии в Петербурге.

Произошло это после того, как в сети появилось видео с девочкой-сиротой, находящейся в больнице в крайне тяжелом состоянии. В 15 лет она весит всего 13 килограммов. Кроме того, на теле ребенка образовались пролежни.

По версии следствия, сотрудники детского дома плохо ухаживал за девочкой-инвалидом. Это приводило к тому, что девочку в течение последнего года неоднократно госпитализировали с различными болезнями, что наносило ей физические страдания.

Следствие выясняет все причины, обстоятельства происшедшего, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в Петербурге арестовали женщину, которая держала своих детей на цепи и била их палкой.