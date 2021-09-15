В сумерках автомобиль сбил пенсионера на «Скандинавии»

ДТП произошло поздно вечером 14 сентября на 83 километре трассы «Скандинавия» в Выборгском районе Ленобласти.
Автомобиль марки Mitsubishi, за рулем которого находился 58-летний мужчина, наехал на 72-летнего пешехода. По предварительным данным, пенсионер шел по участку дороги, где ведется ремонт, в одежде без светоотражающих элементов.
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