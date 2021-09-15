Освежающие драже из Гатчины отправятся в Китай

Выйти на азиатский рынок производителю батончиков, конфет и драже ТД «Энергон Рус» из Гатчины помог региональный Центр поддержки экспорта.

В августе сотрудники Центра поддержки экспорта Ленобласти помогли предприятию разместить продукцию на четырех внутрикитайских маркетплейсах Epinduo, Taobao, Tmall и 1684, и уже в сентябре был заключен контракт на сумму 340 тысяч долларов на поставку в Китай освежающего драже под торговой маркой Scandic.

Также продукция ТД «Энергон Рус» стала первой российской на сингапурской торговой площадке Fair price. Этому поспособствовала встреча областных экспортеров с Торговым представителем РФ в Сингапуре в рамках проекта «Час с торгпредом».

Как уже ранее писал ivbg.ru, в Ленобласти работает Центр поддержки экспорта, который провел 16 семинаров для предпринимателей, ведущих или планирующих поставки продукции за рубеж. На сайте Центра легко найти как саму услугу со всеми подробностями, так и два документа, которые нужно заполнить: заявку на услугу и анкету получателя услуги.

По итогам 2020 года при поддержке Центра поддержки экспорта Ленобласти 65 малых и средних предприятий заключили 103 экспортных контракта. Продукция экспортировалась в 28 стран мира, среди которых Австралия, США, Канада, Норвегия, Армения. Общий объем поддержанного экспорта за год составил 31,9 млн долларов при плановом показателе в 14 млн долларов. Общий объем поддержанного экспорта за год составил 31,9 млн долларов.

В первом полугодии 2021 года Центр помог выйти на экспорт 40 предпринимателям области, а объем поддержанного экспорта уже составляет 18 млн долларов.