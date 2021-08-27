«Час с торгпредом» с Малайзии. Во встрече в онлайн-формате приняли участие порядка 20 экспортоориентированных предприятий региона.

Торговый представитель РФ в Малайзии Никита Пономаренко рассказал участникам встречи об особенностях работы на малазийском рынке, о продукции, которая имеет большой потенциал для экспорта, в частности, минеральная, пищевая и сельскохозяйственная продукция, древесина и целлюлозно-бумажные изделия.

Он также отметил выгодное географическое положение 47 региона и удобную логистику. Экспортеров же интересовали вопросы международной сертификации, востребованность природных удобрений, в том числе торфа, а также потенциал экспорта халяльной продукции.

Вам будет интересно Аудиогид, рассказывающий о событиях времен войны в Кировске, стал доступен онлайн Создатели проекта «По следам боевой славы» представили третий ролик про аудиогид, посвященный 75-летию годовщины победы в Великой Отечественной войне Проект предусматривает... 18.10.2020 756

Как уже ранее писал ivbg.ru, в Ленобласти работает Центр поддержки экспорта, который провел 16 семинаров для предпринимателей, ведущих или планирующих поставки продукции за рубеж. На сайте Центра легко найти как саму услугу со всеми подробностями, так и два документа, которые нужно заполнить: заявку на услугу и анкету получателя услуги.

По итогам 2020 года при поддержке Центра поддержки экспорта Ленобласти 65 малых и средних предприятий заключили 103 экспортных контракта. Продукция экспортировалась в 28 стран мира, среди которых Австралия, США, Канада, Норвегия, Армения. Общий объем поддержанного экспорта за год составил 31,9 млн долларов при плановом показателе в 14 млн долларов. Общий объем поддержанного экспорта за год составил 31,9 млн долларов.

В первом полугодии 2021 года Центр помог выйти на экспорт 40 предпринимателям области, а объем поддержанного экспорта уже составляет 18 млн долларов.