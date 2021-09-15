Подросток получил пулю в руку в Гатчине

По информации ivbg.ru, 14 сентября около 16:00 в гатчинскую районную больницу был госпитализирован 16-летний ученик девятого класса местной школы.

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Врачи диагностировали пулевое ранение кисти и перевели пациента в детскую больницу в Санкт-Петербурге. Там провели операцию по извлечению пули.

Установлено, что она выпущена из пневматического оружия. Состояние школьника удовлетворительное, но он остается в травматологическом отделении. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.