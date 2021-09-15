Роспотребнадзор Ленобласти празднует 99-летие со дня образования службы

Сегодня, 15 сентября, санитарно-эпидемиологической службе России исполняется 99 лет.
За почти сто лет существования Роспотребнадзор Ленобласти прекрасно справляется со своей ключевой задачей — охраной здоровья жителей. Особенно стойко сотрудники службы преодолели все трудности и вызовы пандемии. С первых дней Управление во главе с Ольгой Историк показало высокий уровень подготовки, профессионализм и самоотверженность.
Во многом благодаря работе ведомства натиск болезни удалось сдержать.
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15.09.2021 244
В настоящий момент Роспотребнадзор продолжает свою работу и в других сферах здравоохранения.