Область ввела в эксплуатацию обновленную трассу во Всеволожском районе.

«Мы ремонтировали дорогу не участками, а полностью — все 12 километров от перекрестка с Выборгским шоссе до поворота в сторону Агалатово. Работы были выполнены быстро, водители практически не ощутили неудобств. Укладка покрытия велась летом на рассвете, чтобы минимально ограничивать движение», — рассказал заместитель председателя правительства Ленобласти по транспорту и топливно-энергетическому комплексу Сергей Харлашкин.

В процессе ремонта здесь не только заменено два слоя покрытия, но и сделаны новые водопропускные трубы и поставлены остановки.

Ремонт дороги проведен в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», цель которого к 2024 году улучшить состояние дорожной сети регионов и сократить количество мест концентрации ДТП. Из федерального бюджета на эти цели Ленобласть получит за шесть лет 3,3 млрд рублей. Напомним, что в Ленобласти создана программа развития транспортной инфраструктуры до 2035 года. ПКРТИ предполагает строительство 88 участков дорог федерального, регионального и местного значения общей протяжённостью около тысячи километров, 147 новых путепроводов, 41 развязки и двух тоннелей.

Для водителей и жителей Ленобласти работает круглосуточная “горячая” линия: 8(812) 251-42-84. Также информацию о работающей технике, аварийных и опасных участках дороги можно найти на интерактивной карте на сайте ГКУ «Ленавтодор».