У рыбаков Петербурга и Ленобласти изъяли 300 килограммов рыбы и шесть судов

По информации ivbg.ru, сотрудниками управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в 2021 году возбуждены около 300 дел об административных правонарушениях в области охраны окружающей среды.

Вам будет интересно Житель Всеволожска угнал ЗИЛ, потому что у него не было денег на такси По информации ivbg.ru, 14 сентября в полицию Всеволожского района с явкой с повинной обратился 28-летний житель Всеволожска. У мужчины не... 15.09.2021 97

Общая сумма штрафов составила более 600 тысяч рублей.

В пресс-службе пограничного управления ФСБ сообщают, что сотрудники управления изъяли у рыбаков более 300 килограммов рыбы, а также шесть маломерных судов.