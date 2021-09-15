Петербуржец жил с трупом бабушки и боялся вызвать полицию

По информации ivbg.ru, петербурженка приехала навестить свою 82-летнюю мать, проживавшую на Тихорецком проспекте, и обнаружила ее мертвой. В той же квартире находился ее 31-летний сын – внук умершей.

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Мужчина рассказал полиции, что несколько дней назад его бабушка упала в квартире. Он уложил ее на кровать, где она вскоре умерла. Все это время мужчина боялся вызвать скорую, потому что не хотел, чтобы его обвинили в смерти.

При визуальном осмотре у умершей женщины обнаружили кровоподтеки левой ушной раковины и лобной области с переходом в кровоподтеки обоих надбровных дуг и век глаз.