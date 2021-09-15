Пернатых удалось поймать в объектив, пока они чистили свои перья.
В Гатчине фотографу Максиму Селиванову удалось застать целую стаю милых водоплавающих лысух в пруду. Кадрами он поделился у себя во «ВКонтакте».
Пернатые были не из пугливых, поэтому фотограф подобрался к ним довольно близко и запечатлел их во всей красе – как всю стаю, так и некоторых птиц по отдельности с разных ракурсов. Он признался, что ни один его приезд в Санкт-Петербург не обходится без съемки лысух.
Фото: Maksim Selivanov / vk.com
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