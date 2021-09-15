В Гатчине фотограф запечатлел стаю лысух — фото

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: Maksim Selivanov
Фото: Maksim Selivanov

Пернатых удалось поймать в объектив, пока они чистили свои перья.

В Гатчине фотографу Максиму Селиванову удалось застать целую стаю милых водоплавающих лысух в пруду. Кадрами он поделился у себя во «ВКонтакте».

В Гатчине фотограф запечатлел стаю лысух — фото фотограф, птицы, Лысухи, Гатчина
В Гатчине фотограф запечатлел стаю лысух — фото фотограф, птицы, Лысухи, Гатчина
В Гатчине фотограф запечатлел стаю лысух — фото фотограф, птицы, Лысухи, Гатчина
В Гатчине фотограф запечатлел стаю лысух — фото фотограф, птицы, Лысухи, Гатчина

Пернатые были не из пугливых, поэтому фотограф подобрался к ним довольно близко и запечатлел их во всей красе – как всю стаю, так и некоторых птиц по отдельности с разных ракурсов. Он признался, что ни один его приезд в Санкт-Петербург не обходится без съемки лысух.

Фото: Maksim Selivanov / vk.com
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В Гатчине фотограф запечатлел стаю лысух — фото фотограф, птицы, Лысухи, Гатчина
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