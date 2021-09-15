Пресмыкающееся запуталось в проводах.

Необычное зрелище сегодня, 15 сентября, шокировало одну из жительниц Северной столицы. Петербурженка Анна Самарина заметила змею, которая запуталась в проводах дома 29 на улице Союза Печатников, пишет «78.ru».

Женщина не сразу поняла, что перед ней змея – сперва ей показалось, что там просто застряла игрушка. Узнав правду, петербурженка тут же вызвала спасателей, которые ловко вызволили пресмыкающееся из сплетения коммуникаций. Правда, процесс спасения был небыстрый – змейка запуталась основательно. Сейчас животное находится в безопасности.