В результате аварии сильно пострадала легковушка — разбит бампер и лобовое стекло. Очевидцы сообщают, что водитель остался жив.

В среду, 15 сентября, в Колпино произошла авария пассажирского автобуса и легкового автомобиля «Форд Фокус». Авария случилась на Заводском проспекте. Причины неизвестны. Свидетели утверждают что водителю либо стало плохо, либо он уснул за рулем.

В результате происшествия сильно пострадала легковушка — разбит бампер и лобовое стекло. Очевидцы сообщают что водитель остался жив. Движение на Заводском проспекте было перекрыто на момент 18:00. Об этом стало известно в сообществе «Автолюбители Колпино«.