В Колпино лоб в лоб столкнулись пассажирский автобус и легковушка — фото

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: «Автолюбители Колпино»
Фото: «Автолюбители Колпино»

В результате аварии сильно пострадала легковушка — разбит бампер и лобовое стекло. Очевидцы сообщают, что водитель остался жив.

В среду, 15 сентября, в Колпино произошла авария пассажирского автобуса и легкового автомобиля «Форд Фокус». Авария случилась на Заводском проспекте. Причины неизвестны. Свидетели утверждают что водителю либо стало плохо, либо он уснул за рулем.

В Колпино лоб в лоб столкнулись пассажирский автобус и легковушка — фото лобовое столкновение, колпино, ДТП, авария
В Колпино лоб в лоб столкнулись пассажирский автобус и легковушка — фото лобовое столкновение, колпино, ДТП, авария
В Колпино лоб в лоб столкнулись пассажирский автобус и легковушка — фото лобовое столкновение, колпино, ДТП, авария
В Колпино лоб в лоб столкнулись пассажирский автобус и легковушка — фото лобовое столкновение, колпино, ДТП, авария

В результате происшествия сильно пострадала легковушка — разбит бампер и лобовое стекло. Очевидцы сообщают что водитель остался жив. Движение на Заводском проспекте было перекрыто на момент 18:00. Об этом стало известно в сообществе «Автолюбители Колпино«.

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В Колпино лоб в лоб столкнулись пассажирский автобус и легковушка — фото лобовое столкновение, колпино, ДТП, авария
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