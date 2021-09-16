В России ужесточили наказание за шторки и каркасные сетки в авто

Применять санкции начали ещё весной, но сначала сотрудники ГИБДД чаще ограничивались предупреждением или небольшим штрафом в 500 рублей.
Водители в России стали жаловаться на жёсткие санкции со стороны инспекторов ГИБДД за использование на передних стёклах шторок и сеток. Если весной водителям могли выписать предупреждение или штраф за это нарушение, то сейчас санкции ужесточили и требуют на месте снимать шторки и сетки или же выписывают предписание снять шторки в десятидневный срок.
AutoNews поясняет, это стало возможным после того, как каркасные шторки в техрегламенте Таможенного союза попали под определение изменяющих конструкцию автомобиля. Сетки, шторки и тонировочная плёнка на передних боковых стёклах машины во время движения автомобиля ограничивают обзор, а значит эксплуатация машины запрещена.
Если же водитель не устранит нарушение, при повторной проверке штраф уже может вырасти до пяти тысяч рублей, водителя могут лишить прав сроком на три месяца, а машину снять с регистрации.