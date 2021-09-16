В Москве начали применять новую терапию для лечения коронавируса

Москва стала первым городом в России, где начали применять новую терапию для лечения коронавируса, речь идет об использовании новейших препаратов из группы моноклональных вируснейтрализующих антител. Об этом сообщается на сайте мэра города.

Отмечается, что во всем мире к этим препаратам прибегают для лечения пациентов на ранней стадии болезни. Новую терапию в первую очередь порекомендовали беременным женщинам с коронавирусной инфекцией. Для таких пациенток разработали новые алгоритмы оказания медицинской помощи.

Так, на базах городской клинической больницы №15 имени О.М. Филатова и городской клинической больницы №52 появились специальные стационары кратковременного пребывания, а состояние женщин начали контролировать акушеры-гинекологи, говорится в сообщении.

Беременным женщинам назначают препараты из группы моноклональных вируснейтрализующих антител после заключение врачебной комиссии. На сегодняшний день в Москве уже более 70 пациенток получили данную терапию.