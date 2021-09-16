Как сообщают РИА «Новости», ребенка впервые в истории госпитализировали из-за зависимости от компьютерной игры Fortnite.

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В Университете Хайме I рассказали, что пациент не выходил из дома, избегал общения и отказывался обращаться ко врачам. Он также не проявлял интереса к происходящему вокруг и показывал большую избирательность в своих вкусах. У ребенка было расстройство сна, а о личной гигиене он не заботился.

Помимо этого, у несовершеннолетнего диагностировали расстройство аутистического спектра, социальное тревожное расстройство и осложненное расстройство горя из-за потери матери — она умерла год назад от онкологии. При этом раньше у ребенка была высокая успеваемость.

Лечение длилось два месяца. Оно потребовало междисциплинарного подхода, который включал как работу с самим пациентом, так и с его семьей. Результаты показали значительное сокращение времени нахождения в игре, а также улучшение личной и социальной деятельности пациента.

ВОЗ включила зависимость от видеоигр в перечень психических болезней в 2018 году.