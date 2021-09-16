Во Всеволожском районе с самосвала на трассу посыпался грунт — дождь ухудшил ситуацию

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: dorogi_vsevolozhsk / Instagram

На дороге образовались островки грязи, для ликвидации которых на дорогу была отправлена тротуароуборочная машина.

Во Всеволожском районе неаккуратность водителя самосвала привела к серьезному загрязнению дороги — большой участок дороги оказался в рассыпанном грунте. Прошедший дождь на дороге Юкки — Кузьмолово еще больше усугубил обстановку, образовав островки грязи на дорожном покрытии.

Во Всеволожском районе с самосвала на трассу посыпался грунт — дождь ухудшил ситуацию Загрязнение дороги, ДРСУ №1, Грунт, Всеволожский район
Во Всеволожском районе с самосвала на трассу посыпался грунт — дождь ухудшил ситуацию Загрязнение дороги, ДРСУ №1, Грунт, Всеволожский район
Во Всеволожском районе с самосвала на трассу посыпался грунт — дождь ухудшил ситуацию Загрязнение дороги, ДРСУ №1, Грунт, Всеволожский район

Пригородное ДРСУ №1 обратило внимание на ситуацию и приняло меры. Для ликвидации загрязнения на дорогу была отправлена тротуароуборочная машина. Техника успешно очистила дорогу, обеспечив безопасное движение для автомобилей. В организации добавили, что о подобных случаях лучше сообщать заранее по телефону 8(921)421-25-14. Об этом сообщает 47channel.

Фото: dorogi_vsevolozhsk / Instagram
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