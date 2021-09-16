Финляндия продлила ограничения на въезд из России

Министерство внутренних дел Финляндии собирается продлить коронавирусные ограничения, которые собирались отменить 19 сентября.
Об этом в четверг, 16 сентября, сообщает портал Фонтанка. Такое решение связано с продолжающейся пандемией коронавируса. Также руководство страны считает недостаточным нынешний уровень вакцинации населения.
«Трансграничное движение ограничено до 10.10.2021», — добавили в МВД Финляндии.
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