Финляндия продлила ограничения на въезд из России

Министерство внутренних дел Финляндии собирается продлить коронавирусные ограничения, которые собирались отменить 19 сентября.

Об этом в четверг, 16 сентября, сообщает портал Фонтанка. Такое решение связано с продолжающейся пандемией коронавируса. Также руководство страны считает недостаточным нынешний уровень вакцинации населения.

«Трансграничное движение ограничено до 10.10.2021», — добавили в МВД Финляндии.