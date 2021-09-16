В западном Мурино запускается дорожное движение по новому транспортному кольцу

Уже 17 сентября «Ленавтодор» запускает автомобильное движение по новому кольцу, расположенному в западной части города.
Транспортное кольцо было построено совсем недавно и вошло в состав новой развязки с КАД. Оно должно будет ускорить движение по всем четырём съездам, отмечают в администрации Ленобласти.
После пуска развязки в прошлом году уже была решена проблема транспортной доступности западного Мурино.
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15.09.2021 113