В западном Мурино запускается дорожное движение по новому транспортному кольцу

Автор: Анастасия Щербакова
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Уже 17 сентября «Ленавтодор» запускает автомобильное движение по новому кольцу, расположенному в западной части города.

Транспортное кольцо было построено совсем недавно и вошло в состав новой развязки с КАД. Оно должно будет ускорить движение по всем четырём съездам, отмечают в администрации Ленобласти.

После пуска развязки в прошлом году уже была решена проблема транспортной доступности западного Мурино.

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15.09.2021 113
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