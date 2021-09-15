Кадрами поделились местные жители в сети.

Дорожники продолжают обустраивать кольцевую развязку в Мурино. Так называемый «асфальтовый бублик» уже обзавелся разметкой. Фотографии опубликовали местные жители в соцсетях.

Как видно по кадрам, на «бублик» полностью нанесли дорожную маркировку. Он должен ускорить движение на развязке.