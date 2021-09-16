Спасатели полтора часа искали заблудившуюся в лесу женщину под Тосно

Жительница Тосненского района отправилась на лесную прогулку у садоводства Чёрная грива, а вернулась уже вместе со спасателями.

О происшествии рассказали в группе Аварийно-спасательная служба ЛО вечером, 16 сентября. Информация о заплутавшей в лесу 50-летней женщине поступила около 17:00, в четверг.

Искать пострадавшую выехали спасатели ПСО города Тосно. Через 1,5 часа ее нашли целой и невредимой и вернули домой.

Сообщения о пропаже ленинградцев поступают спасателям почти каждый день. Так, сразу трое жителей Ленобласти потерялись за один день, отправившись в лес. На помощь им, как всегда, пришли спасатели.