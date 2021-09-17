Минтранс создал новые правила для проезда по платным дорогам

В России водителям представят возможность частично или полностью вернуть деньги, потраченные на проезд по платной дороге, если она имеет недостатки. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на новые правила, разработанные Министерством транспорта.

— При обнаружении «недостатка платной услуги» либо при оказании ее «не в полном объеме» автомобилист сможет потребовать «безвозмездного оказания услуги», либо «соразмерного уменьшения стоимости услуг», либо «возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных услуг, — говорится в статье.

Два источника издания в Минтрансе подтвердили наличие данного пункта в проекте документа. В настоящее время проект новых «правил оказания услуг по организации проезда транспортных средств по платным автодорогам федерального значения» проходит «регламентные процедуры, рассказали в ведомстве.