МИД Армении обновил правила для въезда в страну иностранных туристов

Автор: Александр Селиванов
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Армения обновила несколько условий, по которым можно въезжать в страну.

Одним из важнейших нововведений стало отсутствие тестов и справок для детей до семи лет. Раньше такие правила действовали для прибывших до одного года.

Все остальные туристы должны предъявить либо сертификат с отрицательным тестом на COVID-19, либо документ о полной вакцинации. Армения одобрила российские препараты.

Прошедшим вакцинацию препаратом Спутник Лайт не нужно предъявлять результаты теста, если укол сделан за 28 дней.

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16.09.2021 82
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