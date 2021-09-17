МИД Армении обновил правила для въезда в страну иностранных туристов

Армения обновила несколько условий, по которым можно въезжать в страну.

Одним из важнейших нововведений стало отсутствие тестов и справок для детей до семи лет. Раньше такие правила действовали для прибывших до одного года.

Все остальные туристы должны предъявить либо сертификат с отрицательным тестом на COVID-19, либо документ о полной вакцинации. Армения одобрила российские препараты.

Прошедшим вакцинацию препаратом Спутник Лайт не нужно предъявлять результаты теста, если укол сделан за 28 дней.