Центр общественного наблюдения обеспечит прозрачность избирательного процесса в Ленобласти

В Горбунках Ломоносовского района действует Центр общественного наблюдения за выборами, открывшийся 16 сентября.

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Руководитель Общественного штаба организации наблюдения за голосованием, заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Журавлев сообщает, что в центре действуют 32 рабочих места, и эта технология впервые используется на российских выборах.

По версии Владимира Журавлева, это позволяет эффективно отслеживать прозрачность процесса выборов в режиме реального времени. На каждое из рабочих мест идет трансляция с избирательных участков. А в самом центре работают общественные наблюдатели, представители политических партий и кандидатов, а также граждане, заранее подавшие свою заявку в Общественную палату.

Владимир Журавлев готов и к потенциальной критике открытости избирательного процесса.

«Что касается тех, кто по той или иной причине недоволен – это всегда было, есть и будет. Другое дело, что сейчас человеческий и технический фактор сводится к минимуму. Члены избирательной комиссии прошли основательное обучение, а наши наблюдатели везде присутствуют», – сообщил Владимира Журавлева

Трансляция из центра будет вестись непрерывно 72 часа – в течение трехдневного голосования.