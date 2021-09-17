Центр общественного наблюдения обеспечит прозрачность избирательного процесса в Ленобласти

В Горбунках Ломоносовского района действует Центр общественного наблюдения за выборами, открывшийся 16 сентября.
Руководитель Общественного штаба организации наблюдения за голосованием, заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Журавлев сообщает, что в центре действуют 32 рабочих места, и эта технология впервые используется на российских выборах.
По версии Владимира Журавлева, это позволяет эффективно отслеживать прозрачность процесса выборов в режиме реального времени. На каждое из рабочих мест идет трансляция с избирательных участков. А в самом центре работают общественные наблюдатели, представители политических партий и кандидатов, а также граждане, заранее подавшие свою заявку в Общественную палату.
Владимир Журавлев готов и к потенциальной критике открытости избирательного процесса.
Трансляция из центра будет вестись непрерывно 72 часа – в течение трехдневного голосования.